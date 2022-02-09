Malatya halk oyunları yarışması sona erdi

Malatya'da düzenlenen okullar arası halk oyunları yarışması sona erdi.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen okullar arası halk oyunları yarışması sona erdi. Yapılan yarışlar sonunda miniklerde Özalper İlk Ookulu birinci, Kazım Karabekir İlk Okulu ikinci, yıldızlarda Abdurrahman Serttaş Orta Okulu birinci, Şehit Yarbay Songül Yakut Orta Okulu ikinci ve gençlerde ise Şehit İbrahim Tanrıverdi Lisesi birinci oldu.

Dereceye giren okul halk oyunları ekipleri, bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil etme hakkını elde etti.