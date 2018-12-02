Malatya Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nde sona gelindi

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'nde sona gelindiğini vurgulayarak, “Yönetimini oluşturduk, parselizasyonları yapıldı. Kesimhanesiyle, yem fabrikasıyla gerçekten modern, belki de Türkiye'ye örnek olabilecek bir Hayvancılık OSB yapacağız” dedi.

Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Süt Üreticileri Birliğini ziyaret ederek, sektör temsilcileri ile istişarelerde bulundu. İlk olarak Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliğini ziyaret eden Tüfenkci, Türkiye'de önemli görevler ifa eden birliklerin daha etkin olabilmeleri için bakanlıklar nezdinde yeniden yapılandırma çalışmalarının yapıldığını belirtti. Besiciliğin ekonomik konjonktürden ve iklimden etkilenen zor bir sektör olduğunu vurgulayan Tüfenkci, “Döviz kurlarındaki dalgalanma ve birtakım spekülasyonlarla da özellikle yem fiyatlarındaki aşırı yükselmeler besicilerimizi zor durumda bıraktı. Bu anlamda bundan sonra Malatya'da neler yapabiliriz bunları konuşmak için buradayız” dedi.

Tüfenkci, birlik yönetimi ve siyasiler olarak elbirliği ile Malatya Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yönetimini oluşturduk, kararları çıktı. Çok uğraştık, belki çeşitli nedenler dolayısıyla gecikti ama Allah'a hamdolsun hayata geçirdik. İmarla ilgili bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde de askıya çıktı. Parselizasyonları yapıldı. Buraya kesimhanesiyle, yan fabrikasıyla gerçekten modern bir Hayvancılık OSB yapacağız. Belki de Türkiye'ye örnek olabilecek bir Hayvancılık OSB'yi biz Malatya'da gerçekleştireceğiz. Daha önce Diyarbakır'da ve birkaç ilde olmasına rağmen randıman alınamayan bir OSB idi ama biz inanıyoruz ki Malatya'daki arkadaşlarımızın gayretiyle bu verimi yakalayacağız. Çünkü Malatya'daki hayvan üretimi esasında potansiyelin çok altında. Bunu da vurgulamak lazım, bunun da çeşitli nedenleri var. Ama biz Malatya'da hayvancılığı geliştirmeyi ve kırsaldaki göçü azaltmak istiyorsak birliklere ve diğer kuruluşlara önemli görevler düşmektedir. Bizler de siyasiler olarak bunun alt yapısını hazırlamak ve taleplerin hayata geçirilmesi noktasında gayret göstereceğiz. Bu anlamda bugüne kadar bu görevi başarıyla yaptığımızda inanıyorum. İnşallah bundan sonra da gelen talepler doğrultusunda ilimizdeki özellikle küçükbaş ve büyükbaş yetiştiriciliği noktasındaki sıkıntıların ilimize özgü sorunların aşılması noktasında hep birlikte gayret göstereceğiz.”

Özellikle yem fiyatlarının düşürülmesi konusunda hükümetin ciddi bir çalışması olduğunu ifade eden Tüfenkci, çalışma hayata geçirildiğinde orta ve uzun vadede hayvancılığın çok daha ileriye taşınacağını vurguladı.

Ardından Süt Üreticileri Birliği Malatya Şubesi'ni ziyaret eden Tüfenkci, AK Parti iktidarları döneminde tarıma çok önemli destekler verildiğini belirtti. Artan sanayileşme ve yerleşim birimlerinin genişlemesine rağmen tarımdaki verimliliği artırmak ve yeni tarım alanları oluşturmak amacıyla sadece 2018 yılında tarıma 14,5 milyar lira aktarıldığını ifade eden Tüfenkci, bu rakamın dolaylı yollarla 24 milyar liraya kadar çıktığını vurguladı. Özellikle dişi hayvan varlığının korunması ve arttırılması noktasında süt fiyatlandırmalarının önemli olduğuna işaret eden Tüfenkci, “Bir yandan tüketicimizin makul fiyatlarla süt tüketimini teşvik ederken bir yandan da özellikle yem fiyatlarının kurdan ve kur fırsatçılarından etkilenmemesi için fiyatları makul düzeyde tutarak üreticimizi desteklemeniz gerekiyor” dedi.

Tüfenkci, Malatya'daki süt üretme kapasitesinin yeterli düzeyde olmadığına dikkati çekerek, “Bu noktada Süt Üreticileri Birliği Başkanımız Aziz Kurtoğlu'nun özellikle çeşitli projeler noktasında ki gayretini de biliyoruz. Bu gayretlerin bir kısmının hayata geçtiğini de biliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde projelerle biz Malatya'daki süt üreticilerimizi destekleyerek Malatya'nın süt üretim potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Bu seçim arifesinde özellikle üreticilerimizin sorunlarını dinleme ve sorunlarını çözme noktasında irade ortaya koyma adına gerek bakanlarımızdan arkadaşlarımıza gerekse Cumhurbaşkanımıza iletme noktasında biz gayret gösterdik ve gösteriyoruz” dedi.

31 Mart'ta Türkiye'nin önemli bir seçim yapacağını dile getiren Tüfenkci, “Bildiğiniz gibi Büyükşehir adayımız belirlendi. Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ı AK Parti olarak aday gösterdik. İnşallah milletin teveccühü ile birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar başarılı bir belediyecilik hizmeti gösteren gerek Ahmet Çakır'a, gerekse Hacı Uğur Polat kardeşimize de teşekkür ediyoruz. İnşallah daha da üstüne koyarak bu hizmetler Malatya'da birlik ve beraberlik içerisinde devam edecek” diye konuştu.

Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile entegre olan ve onun ruhuna uygun bir şekilde çalışabilecek ekiplerin iş başına gelmesiyle Türkiye'nin daha da gelişeceğini, Malatyalıların vereceği kararın en doğru karar olacağına inandığını sözlerine ekledi.