Malatya hijyen çalışmaları sürüyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren dezenfekte ve hijyen çalışmalarını artıran Malatya Büyükşehir Beeldiyesi vatandaşların ortak kullanım alanlarında gerekli tedbirleri alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, Türkiye'de ilk korona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından hijyenin öneminin ortaya çıktığını hatırlatarak, virüsle mücadele kapsamında Malatya genelinde halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda da temizlik ve ilaçlama çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti. Çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Aşıca, "Türkiye'de ilk korona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından hijyen ve temizliğin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıkması ile birlikte virüsle mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları aralıksız bir şekilde ilaçlıyor. Uzmanlar tarafından el temizliğinin ne kadar önemli olduğu sık sık vurgulanırken el temizliğinde alkol bazlı dezenfektan kullanımı tavsiye edilmekte. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda, toplum sağlığını gözeterek virüsün yayılımını engellemek veya en aza indirmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarını, Park ve Sosyal alanları, ibadethaneleri, toplu taşıma ve ticari araçları, otobüs durakları, muhtar evleri ile Büyükşehir bünyesinde hizmet vermekte olan Semt Konakları'nı ilk günden itibaren periyodik olarak ilaçlamaktayız. Bu çalışmalarımız koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili olarak yayınlanan son genelge sonrasında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak kısıtlamanın olduğu günlerde de çalışmalarımızı 7/24 esasına göre devam ettireceğiz” dedi.