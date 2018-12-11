Malatya Hokey Spor Kulübü Süper Lig'de

Lig müsabakalarında şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

2018-2019 Sezonu Erkekler Salon 1. Lig müsabakaları Mersin'de gerçekleştirildi. Yenişehir Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Malatya Hokey Spor Kulübü'nün yanı sıra Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, Peyas Spor Kulübü, Gaziantep Doruk Spor Kulübü, Diyarbakır Kayapınar Spor Kulübü, Fatsa Denizcilik, Sarıkamış Hokey ve Barak Spor Kulübü mücadele etti.

Malatya Gençlik Spor Kulübü, müsabakalar sonucunda zirvede yer aldı ve şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

8 takımla ve tek devreli lig sistemiyle oynanan Erkekler Salon 1.Lig'de aldığı 6 galibiyet ve bir beraberlikle 18 puana ulaşan Malatya Hokey şampiyon olurken, Malatya Hokey ile aynı puana sahip olan Gaziantep Doruk averajla ikinci oldu.

Bu sonuçlarla birlikte Malatya Hokey ve Gaziantep Doruk ligde ilk iki sırayı alarak 2019-2020 Sezonunda Süper Ligde mücadele etme hakkını elde etti.

Ligde oynanan son maçın ardından düzenlenen kupa töreninde üçüncü olan Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi'nin kupa ve madalyalarını Yenişehir Spor Salonu Tesis Amiri Mehmet Aksu,

İkinci olan Gaziantep Doruk'un kupa ve madalyalarını İl Temsilcimiz Mustafa Güven, şampiyon olan Malatya Hokey'in kupa ve madalyalarını ise Mersin GHSİM Spor Şube Müdürü Vedat Akyar takdim etti.

Malatya Hokey Spor Kulübü'nün Süper Lig yolunda aldığı sonuçlar şöyle:

Barak Spor Kulübü-Malatya Hokey Spor Kulübü: 3-7, Malatya Hokey Spor Kulübü-Diyarbakır Kayapınar Spor Kulübü: 12-1, Nizip HEM-Malatya Hokey Spor Kulübü:6-10, Malatya Hokey Spor Kulübü-Fatsa Denizcilik: 11-3, Malatya Hokey Spor Kulübü-Peyas Spor Kulübü: 7-8, Sarıkamış Hokey-Malatya Hokey Spor Kulübü: 0-5, Malatya Hokey Spor Kulübü-Gaziantep Doruk: 2-0.