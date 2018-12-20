Malatya Hokey Spor Kulübü'nde Süper Lig sevinci

Malatya Hokey Spor Kulübü'nün Başkanı Ali Karaca, Süper Lig'e yükseldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, takım olarak bundan sonraki süreçte daha güzel başarılar yakalamak istediklerini söyledi.

Erkekler Salon Hokey 1.Lig Müsabakaları'nda şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Malatya Hokey Spor Kulübü'nde büyük bir sevinç yaşanıyor.

8 takımla ve tek devreli lig sistemiyle oynanan Erkekler Salon 1.Lig'de aldığı 6 galibiyet ve bir beraberlikle 18 puana ulaşan Malatya Hokey Spor Kulübü, Malatya'yı Süper Lig'de temsil edecek.

Kulübün başkanı Ali Karaca, elde edilen başarıdan dolayı kulübün antrenörü Savaş Yılmaz ile sporcuları tebrik etti.

Karaca, büyük emekler sonucunda Süper Lig'e yükseldiklerini ifade ederek, “Bu kulübün başkanı olmaktan büyük gurur duyuyorum. Başta Savaş Yılmaz kardeşim olmak üzere, alın teri döken bütün sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ederim. Allah daha güzel başarılar almanızı nasip etsin” dedi.