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Malatya için zirai don uyarısı

Meteoroloji 13.

Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya ve çevresi için zirai don uyarısı yapılarak çiftçilerin dikkatli olması istendi.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yapmış olduğumuz son tahminlere göre, 23 Mart Cumartesi gecesinden 26 Mart Salı günü sabah saatlerine kadar Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde hafif ve orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır” denildi.


Açıklamada, çiçeklenme dönemindeki meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile seracılıkla uğraşan çiftçilerin zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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