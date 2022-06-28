İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya İdmanyurdu Başkanlığına Olgun getirildi

Malatya amatör sporunun köklü kulüplerinden Malatya İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanlığı’na Necip Olgun getirildi.

Malatya amatör sporunun köklü kulüplerinden Malatya İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanlığı'na Necip Olgun getirildi.


Malatya İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanlığına getiren Necip Olgun, yaptığı açıklamada, Malatya İdman Yurdu Spor Kulübü başkanlığını yapan Teoman Mutlu'ya bugüne yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.


Olgun, hedefinin kesinlikle Malatya'ya yeni bir profesyonel takım kazandırmak olduğunu söyleyerek, ilk etapta Malatya İdman Yurdu tesislerinde bakımların onarımların en kısa zamanda başlayacağını ve önümüzdeki süreç içerisinde geniş bir açıklama yapacağını dile getirdi.


Bu arada, Malatya'ya İdman Yurdu Spor Kulübü sportif direktörüne tecrübeli spor adamı Aziz Yiğit'in getirdiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.