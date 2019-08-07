Malatya İdmanyurdu Cuma Nasır ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) yeni takımı Malatya İdmanyurdu, tecrübeli orta saha oyuncusu Cuma Nasır'ı renklerine bağladı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Malatya İdmanyurdu, bir taraftan da kadrosunu güçlendiriyor. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten İdmanyurdu yönetimi önemli bir transfere imza atarak, Malatya'da profesyonel ve amatör liglerde bir çok takımda forma giyen Cuma Nasır'ı renklerine bağladı. Bu arada İdmanyurdu'nda yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Takımın Yeşiltepe Tesislerinde yaptığı çalışmalarla yeni sezona hazırlandığı ifade edildi.

Öte yandan İdmanyurdu yeni sezon için Echomar ile sponsorluk anlaşması imzaladı.