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Malatya İdmanyurdu, Galatasaray'dan Deniz Pala'yı transfer etti

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Malatya İdmanyurdu, Galatasaray U-19 Takımı forvet oyuncusu Deniz Pala ile her konuda anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Malatya İdmanyurdu, Galatasaray U-19 Takımı forvet oyuncusu Deniz Pala ile her konuda anlaşmaya vardı.


Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya İdmanyurdu Spor Kulübü Başkanı Teoman Mutlu'nun girişimleri sonucunda takım kazandırılan Deniz Pala 2002 doğumlu. Futbola Kayaşehir Futbol Kulübü'nde başladı ve son olarak Galatasaray alt yaş kategorilerinde oynadı. Teoman Mutlu, 2019-2020 sezonunda oldukça genç ve dinamik bir takım oluşturduklarını ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.


Mutlu yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarına devam ettiklerini kaydederek, “Özellikle teknik direktörümüz İsmail Tekin nezaretinde Malatyalı birçok futbolcu kardeşimizi futbola kazandırdık. Bu yıl ki hedeflerimiz arasında şampiyonluk var. Ancak bizim hedefimiz 3 lige çıkarken güçlü bir temel oluşturmak. Ligi bilen kaliteli bildiğimiz futbolcu transferlerimiz devam edecek. Hedefimiz 3 ligdeki yapılanmamızın da altyapısını oluşturmak. Yunus Çoban, Ali Taş, Mahsuni Boztepe transferleri yanında Deniz Pala transferini yaparak niyetimizi ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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