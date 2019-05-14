Malatya İdmanyurdu'nda BAL sevinci

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 3. Lige çıkmasıyla 1. Amatör Küme Büyükler Ligi şampiyonu Malatya İdmanyurdu da Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi Play-Off Grubunda Arguvan Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek şampiyon olan Malatya İdmanyurdu, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un 3. Lige yükselmesinin ardından statü gereği baraj maçı oynamadan BAL'a yükseldi.

Buna göre önümüzdeki sezon Malatya'yı Bölgesel Amatör Lig'de Malatya İdmanyurdu ve Pütürge Belediyespor takımları temsil edecek.

Malatya İdmanyurdu onursal başkanı Teoman Mutlu, alınan başarıdan dolayı oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Yeşilyurt Belediyespor'un şampiyonluğunu tebrik eden Mutlu, “Malatya'mız futbolda güzel bir sezon geçiriyor. Yeşilyurt Belediyesporumuz 3.lige çıktı. Bu başarı Malatya için oldukça önemli bir başarıdır. Diğer taraftan Malatya İdmanyurdu da Yeşilyurt'un şampiyonluğu sonrası statü gereği baraj maçı oynamadan Bölgesel Amatör Lig'e yükselmiştir. Sevincimin tarifsiz olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah Malatya İdmanyurdu da tıpkı Yeşilyurt gibi önümüzdeki sezon 3.lige yükselir ve Malatya futboluna değer katar” diye konuştu.