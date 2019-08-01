Malatya İdmanyurdu'nda hedef 3.Lig

Malatya İdmanyurdu'nda Teknik Torumlu Hakan Aydemir, “Yeni sezon hazırlıklarımıza önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağız. Yeni kadromuzla iyi bir hazırlık döneminin ardından lige iyi başlamak istiyoruz” dedi.

Bölgesel Amatör Lig'in yeni takımı Malatya İdmanyurdu'nda teknik sorumlu Hakan Aydemir, yeni sezon hedeflerinin 3.Lig'e çıkmak olacağını söyledi. Geçen sezon şampiyonluk yaşayarak BAL'a yükseldiklerini kaydeden Aydemir, “Yeni sezon öncesi kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Tabi geçen sezon yola çıkarken bir hedefimizin olduğunu ve bu hedefin şampiyonluk olduğunu söylemiştik. Allah'a şükür o hedefimizi gerçekleştirdik. Bu sezon için hedefimiz ligi en iyi yerde bitirimek. Biz hedefimize uygun oyuncular alıp hep çalışacağız. Taktiri verecek olan Allah'tır” dedi.

“Lige iyi başlamak istiyoruz”

Aydemir, yeni sezon hazırlıklarına önümüzdeki hafta başlayacaklarını da belirterek, “Yeni sezon hazırlıklarımıza önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağız. Yeni kadromuzla iyi bir hazırlık döneminin ardından lige iyi başlamak istiyoruz. Transferde kalitesine güvendiğimiz isimleri aramıza kattık, birkaç transferimiz daha olacak. İnşallah Malatya'mızı Bölgesel Amatör Lig'de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” diye konuştu.