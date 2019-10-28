Malatya İdmanyurdu'nda kötü gidişata Tekin de çözüm olamadı

Bölgesel Amatör Lig'de 6. Hafta geride kalırken, Malatya takımları haftayı yenilgiyle kapattılar.

Başarısız sonuçlar sonrası şok bir kararla teknik heyet değişikliğine gidilen ve İsmail Tekin'i göreve getiren Malatya İdmanyurdu'nda kurt hoca da olumsuz gidişata etki edemezken, ekonomik zorluklarla boğuşan Pütürge Belediyespor ise 6 hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta 6. Hafta geride kalırken Malatya İdmanyurdu deplasmanda Nizipspor'a 1-0, Pütürge Belediyespor ise sahasında Gaziantep Ankaspor'a 2-0 yenildi.

Başarısız sonuçlar sonrası şok bir kararla ligin henüz 3. haftasında teknik heyet değişikliğine gidilen ve İsmail Tekin'i göreve getiren Malatya İdmanyurdu'nda kurt hoca da olumsuz gidişata etki edemedi. Malatya İdmanyurdu'nda ligde 6 puanla 10. sırada bulunuyor.

Pütürge Belediyespor ise saha içi etkenlerden çok saha dışı etkenlerle mücadele ediyor. Pütürge temsilcisi ekonomik sıkıntılardan dolayı zor günler yaşıyor. Maçlara zorluklarla çıkan yeşil beyazlılar, ligde henüz puanla tanışamadı.