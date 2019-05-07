Malatya iftar çadırında ilk gün heyecanı vardı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kapalı Çarşı üstüne kurduğu İftar Çadırında binlerce kişiyi ağırlıyor. İftar yapma imkanı olmayan vatandaşlar başta olmak üzere iftar vakitlerinde yolda kalanlar ve öğrenciler için kurulan İftar Çadırında her gün 2500 kişilik iftar menüsü dağıtılacak. Ramazan Ayının ilk iftarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar öncesi çadırı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise vatandaşlarla sohbet edip, iftar menüsü dağıttı. İftar Çadırı ve Ramazan etkinlikleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan Ayının Malatya da manevi iklimine uygun yaşanabilmesi için her türlü hazırlığın yapıldığını söyledi. Ramazan Ayı'nın iyilik ve huzur ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak kapalı çarşı üstüne kurduğumuz iftar çadırımızda binlerce insana iftar yemeği veriyoruz. Bu sofra milletimizin sofrası burada oruçları açmanın ayrı bir maneviyatı var. Fakiri-zengini, öğrencisi-yaşlısı herkes Allah için aynı sofra başında toplanıyor, dua edip oruç açıyor. Biz sadece o masayı kuruyoruz. Yine Büyükşehir Belediyesi yanında kurulan ve geçtiğimiz günlerde kitap fuarını organize ettiğimiz büyük çadırımızda ise Ramazan Günleri yapacağız. İftar sonrası Ramazan eğlencelerinin yapılacağı çadırımızda şuan hazırlıklar yapılıyor. Ramazan ayı birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği önemli günler. Bugünlerin feyzinden faydalanmamız gerekiyor” diye konuştu.