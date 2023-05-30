Malatya iki ayrı kaza: 2 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, E G idaresindeki 44 FE 459 plakalı araç, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada H.G. yaralandı. Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen bir başka kazada ise sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücüye ambulansta müdahalede bulunurken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı