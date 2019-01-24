Malatya il istihdam toplantısı yapıldı

Malatya'da resmi kayıtlara göre 2018 yılında işsiz sayısı 32 bin 910 olduğu bildirildi.

2019 yılı 1. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında yapıldı. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Baruş'un yanı sıra, kamu kurum yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda yapılan sunumda İŞKUR İl Müdürlüğünün 2018 yılındaki faaliyetleri anlatıldı. İŞKUR tarafından 2018 yılında İl İstihdam Kurulu toplantısında, yapılan açıklamaya göre kayıtlı işsizlerin öğrenim durumu dağılımı şöyle, "2018 yıl sonu itibarı ile Malatya'da kayıtlı işsiz sayısı 32 bin 910 kişidir. İl Müdürlüğümüzde kayıtlı iş arayanların yüzde 43,4 'sının İlköğretim mezunudur. İlköğretim mezunlarını sırasıyla yüzde 26,6 ile lise, yüzde 12,8 ile lisans ve yüzde 8,7 ile ön lisans mezunları takip etmektedir. Kurumumuza kayıtlı 32 bin 910 iş arayanların yüzde 95,6'ü normal statüde iş arayanlardır. Engelli statüsünde iş arayanların oranı yüzde 3,8 iken, eski hükümlülerin oranı yüzde 0,6'dır. Kurumumuza kayıtlı iş arayanların çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır. 15-24 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 71 bin 68 kişi toplam işsizler içindeki oranı yüzde 21,7 dur. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu yüzde 10,5 ile 25-29 yaş grubu olurken ikinci sırada yüzde 9,9 ile 20-24 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu yüzde 8,7 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada yüzde 8,6 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır.

İşsizlik Sigortası kapsamında 2018 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Kuruma başvuran 11 bin 23 kişiden 495 işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. 628 kişinin başvurusu işsizlik ödeneği hak etmemesi nedeni ile reddedilmiştir. Hali hazırda işsizlik ödeneği alan işsiz sayısı 3 bin 285 kişi görülmektedir” ifadelerine yer verildi.