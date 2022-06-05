Malatya İnönü Üniversitesi Kenya'da tanıtıldı

Malatya İnönü Üniversitesi, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Kenya Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na katıldı.

Sarit Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve uluslararası aday öğrenciler katıldı. Kenya'da bu yıl ikincisi düzenlenen fuarda Türkiye'den 19 üniversite yer aldı.

Fuarda Malatya İnönü Üniversitesini, Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Osman Karacan temsil etti.

Türk üniversitelerinin dünyada daha fazla tanınması amacıyla düzenlenen fuarda uluslararası aday öğrencilere İnönü Üniversitesiyle ilgili uluslararası öğrenci kabul süreçleri, kayıt ve burs imkanları gibi konularda bilgiler verildi.