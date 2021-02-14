Malatya İstasyon Caddesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor

Malatya trafiğinin yoğunluğunu azaltmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol genişletme çalışmalarının yapıldığı İstasyon Caddesinde incelemelerde bulundu.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekipleri, Malatya'nın araç trafiğinin yoğun olduğu İstasyon Caddesinde yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü, MTÜ Eğitim Araştırma Hastanesi ve İstasyon Kavşağı güzergâhında yol genişletme çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor.

''Trafiği yüzde 40 oranında rahatlatacağız”

İstasyon Caddesinde genişletme çalışmaları hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “ Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önceki yaptığımız çalışmalarda Ana Yurt Bulvarı, Alparslan Türkeş Bulvarını bir geliş bir gidiş şeklinde şimdi yapmış olduğumuz cadde gibi o bölgeyi de çok rahatladı. Çalışmalarımız öncesinde Devlet Hastanesi'nin olduğu bölgede de en büyük sıkıntımız trafiğin tıkandığı noktada İstasyon Caddesine 1 geliş ve 1 gidiş olan yolu 3 gidiş, 3 çevre yoluna çıkış ve dönüş olarak çalışmalarımızı planladık. İstasyon Caddesinde özellikle akşam saatlerinde yoğun olan trafik sıkıntısının giderilmesi için genişletme çalışmalarımızı yapıyoruz. Trafik yoğunluğu inşallah genişletmemiz tamamlandıktan sonra yüzde 40 ve yüzde 50 oranında rahatlayacak” dedi.

“ İstasyon caddesinde trafiği rahatlatacağız”

Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekiplerinin İstasyon Caddesinde yaptığı genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, genişletme çalışmaları sonrasında trafiğin sağlıklı ve normal akışını sağlayacaklarını söyledi. Başkan Gürkan, “ Tek arter olan Doğu-Batı aksında hem uluslararası yol hüviyetinde olan hem de şehirlerarası yol hüviyetinde olan mevcut yola alternatif, Ana Yurt Bulvarını açınca özellikle hastane ve Emniyet Müdürlüğü önü, Devlet Demir Yolları ve Sivas Yolu bağlantısı İstasyon Caddesinden olunca ister istemez araç trafiğinde yığılmalar oluyordu. Özellikle Ana Yurt Bulvarının hemen çıkışlarında olan Alparslan Türkeş Bulvarı'nın 4 geliş, 4 gidiş şeklindeki yapılanmasından sonra, u Devlet Demir Yolları'nın yaptığımız anlaşmada çalışmaların yapıldığı alanda 2 geliş, 2 gidiş şeklinde yeni planlama yapıldı. 4 artelli bir yol olarak, burayı da aynı şekilde 4 artelli bir yol olarak yolun ana aksa bağlanması noktasında arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Devlet Demir Yolları ile yapılan anlaşmada o bölgede ek 2 şerit eklediğimizde 4 şeritli yolun aksı tamamlanmış olur.4 şeritli yolda buradan ana artere bağlandığı takdirde o zaman mevcut trafikten yüzde 40 civarında bir azalma olacağı ifade ediliyor. Şuanda burada ki günlük araç sirkülasyonu olarak 3 bin geliş 3 bin de gidiş olmak üzere 6 bin sayısına yakın araç sirkülasyonu normal zamanlarda oluyor. 6 bin aracın sağlıklı bir şekilde ana akstan hem Ana Yurt Bulvarına akışının sağlanması, hem de Ana Yurt Bulvarından ana aksa yani İstasyon Caddesine bağlanması noktasında arkadaşlarımız çalışmaları belli bir seviyeye getirmişler. Önümüzdeki hafta sonunda da bu çalışmalar tamamlanarak burada ki trafik akışının sağlıklı ve normal akış pozisyonuna gelmesi sağlanır. Bu anlamda yaptığımız çalışmaların hem güvenlik açısından hem araçların istedikleri yere zamanında ulaşması hem de araç seyahat konforu açısından önemli olacağını düşünüyorum. Bu yapılan çalışmaların Malatya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çalışmaları yapan ilgili Daire Başkanlıklarımıza ve personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.