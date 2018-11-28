Malatya İyi Parti'den esnaf ziyareti

Halde esnafları tek tek ziyaret eden İyi Parti yönetimi, burada esnafların yaşadıkları sorun ve talepleri dinledi. Hal esnafı yeni yasayla birlikte hem üreticinin hem de hal esnafının olumsuz yönde etkileyeceğini ifade ederek, bu konuda değişiklik yapılmasını talep ettiler.

Hal esnafı ayrıca şuanda şehir giriş çıkışlarında denetim yapılmaması nedeniyle şehre kontrolsüz ürün girişinin yapıldığını belirterek bu durumdan esnafların mağdur olduğunu dile getirdiler.

İyi Parti İl Başkan Yardımcısı Cem Parlak ise Yeni Hal Kanununun altyapı eksikliklerinin olduğunu belirterek eksikliklerin giderilmesi adına parti olarak çalışma yaptıklarını söyledi. Parlak, İyi Parti Milletvekillerine de konuyu yeniden ileteceklerinin sözünü verdi.