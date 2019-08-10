Malatya jandarmasından trafikte drone'lu denetim

Bayram öncesi Malatya'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini artırdı. Ekipler yoğunluk yaşanan noktalarda drone ile trafik denetimleri yaptı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Süleyman Erdal ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal da bayram öncesi trafik noktalarını denetleyerek sürücülere uyarılarda bulundu.

Vali Baruş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdal ve İl Emniyet Müdürü Urhal, Malatya-Adıyaman kara yolu Cumhuriyet Örnekköy mevkisinde bulunan jandarma trafik noktasını ziyaret ederek denetimleri yerinde inceledi.

Bayram tatili süresinde Malatya Valiliği olarak her türlü güvenlik ve asayiş tedbirlerini aldıklarını belirten Vali Baruş, "Polis ve Jandarma teşkilatı bayram süresi ve tüm zamanlarda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevde olacaktır'' diye konuştu.

Ekipler denetimler sırasında drone ile sürücüleri ve trafik durumunu havadan da görüntüledi.