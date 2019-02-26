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Malatya karatede hem erkeklerde hem de kızlarda birinci

Anadolu Yıldızlar Ligi’nde mücadele eden Malatya karate takımı, Elazığ’da yapılan grup şampiyonasında hem erkeklerde, hem kızlarda şampiyon oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden Malatya karate takımı, Elazığ'da yapılan grup şampiyonasında hem erkeklerde, hem kızlarda şampiyon oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Şampiyonası 23 - 24 Şubat 2019 tarihleri arasında Elazığ'da yapıldı.


6 il 24 kız ve 45 erkek sporcunun katılımıyla Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonunda gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Şampiyonasında Malatyalı sporcular 10 altın, 3 gümüş, 4 bronz toplamda 17 madalya ile hem kızlarda hem de erkekler de birinci oldular.

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