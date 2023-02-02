Malatya karlı bir güne uyandı

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Malatya'da da dün geceden beri etkili oldu. Malatya'nın kent geneli sabah beyaz bir örtüyle uyanırken, kapanan yolların açılması için ekipleri çalışmalara başladı.

Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Malatya genelinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabaha kadar yağan kar yağışı kent merkezinde yarım metreyi bulurken, sabah iş yerlerine gitmek için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizlemek için büyük çaba harcadı. Bazı bölgelerde de yoğun kar yağışı sonrası ağaçların dalları fazla yüke dayanamayıp kırıldı.

Bu yıl kar yağışının geciktiğini belirten vatandaşlar ise bu yağışların özellikle çiftçiler için sevindirici olduğunu söylediler. Yağışların devam etmesini isteyen vatandaşlar, kuraklık karşısında bu yağışların herkesi mutlu ettiğini söylediler.

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de özellikle kent merkezinin yoğun olduğu bazı bölgelerde yerlere halı sererek buzlanma karşısında vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için çaba sarf etti.

“Kuvvetli kar yağışı bekleniyor”

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından dün yapılan duyuruda yoğun kar yağışının bugün gece yarısına kadar sürmesinin beklediği belirtildi. Kent merkezinde yağışlar dururken, özellikle kuzey ve güney ilçelerinde yağışların yer yer etkisini gösterdiği öğrenildi.