Malatya karması ‘Geleceğin Yıldızları' seçmelerine katıldı

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından 13-16 Nisan tarihleri arasında Antalya'da yapılan “Geleceğin Yıldızları” seçmelerine Malatya karması da katıldı.

2007 doğumlu sporcuları kapsayan ve 50 il karmasının katıldığı seçmeleri çeşitli kulüplerin scout ekipleri ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri izledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜFAD Malatya Şubesi Başkanı Nihat Bayındır, “Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından 13-16 Nisan tarihlerinde Antalya ilimizde yapılan Geleceğin Yıldızları seçmelerine bizde Malatya karması olarak katıldık. 2007 doğumlu sporcularımızı kapsayan ve 50 il karmasının katıldığı seçmeleri burada çeşitli kulüplerin scout ekipleri ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri de izledi. Bu organizasyonun 6.sını gerçekleştirmiş olduk. Hocalığımızı Murat Duran yaptı. Burada oyuncular 4 gün boyunca izlendiler ve çeşitli değerlendirmelere tabi tutuldular” diye konuştu.