Malatya Kayısı Festivaline hazır

Malatya'da 17-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali coşkusu yaşanıyor. Festivalde Rafel El Roman'dan Funda Arar'a kadar birçok önemli sanatçı sahne alacak.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi.

1 Temmuz Pazartesi günü Ramada Altın Kayısı Otel'de düzenlenen Basın Toplantısında ilk olarak söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyalıların özlemini duydukları 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin bu yıl 17-21 Temmuz tarihleri arasında düzenleneceğini söyledi.

Başkan Gürkan, kayısının Malatya için çok önemli bir ürün olduğunu, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 75'inin Malatya tarafından karşılandığını ifade ederek,“Bilindiği gibi kayısı Malatya ile özdeşleşmiştir. 1973 yılından itibaren kayısı ile ilgili sosyal kültürel sanatsal etkinlikler; kayısının tanıtılması, pazarlanması, daha değerli addedilmesi noktasında Malatya'mızın sivil toplum örgütleri nezdinde olsun, belediyeler nezdinde olsun veya kanaat ve yerel önderler nezdinde olsun bu çalışmalar hep devam etti” ifadelerini kullandı.

2013 tarihinden itibaren yaklaşık 5 yıldan beri kayısı ile ilgili Malatya'da pek etkinlik yapılamadığını ifade eden Başkan Gürkan, “Çeşitli zamanlarda lokal anlamda yapılsa bile genele teşmil edilemeyen noktalardan dolayı etkili de olunamadı. Oysa kayısımız Avrupa coğrafi işaret almış 3 üründen bir tanesidir. Bilindiği gibi biri Aydın'ın inciri, biri Gaziantep'in baklavası diğeri de Malatya'mızın kayısısıdır. Ama Türkiye'de coğrafi işaret almış 3 üründen biri olmasına rağmen kayısımızın tanıtımı noktasında, Malatya'ya sağlamış olduğu katma değer noktasında ve üreticinin cebine giren parasal anlamdaki değer noktasında baktığımız zaman kayısı hak ettiği yerde değildir” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, Malatya'nın kadim ve insanlık medeniyetinin başladığı bir şehir olduğunu belirterek, “Yukarı Mezopotamya'da ilk insanlık nüvelerinin, ilk insani medeniyetin tohumlarının ekildiği bir merkezin üzerinde bulunuyoruz. Biz yaşayan nesiller de bu kadim coğrafyanın hak ve hukukunu koruma noktasında geçmişimize layık günü ve geleceği yaşatma noktasında üzerimize düşen sorumluluğumuzu ve yükümlülüğümüzü yerine getirebiliyor muyuz, bunun sorgulamasını kendi zihnimizde ve düşüncemizde hepimiz özeleştiri olarak yapmak zorundayız. Malatya hepimizin ortak paydasıdır, hepimizin ortak geleceğidir. Malatya'nın artık kendi külleri üzerinden silkinip ayağa kalkması, koşması ve mazisine layık istikbaline hazırlanması için büyük gayret gösterilmesi lazım” dedi.

Vali Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Biraz önce değerli Başkanımız ifade ettiler Malatya kayısı festivali ilk olarak 1973 yılında Kaysı Şenliği olarak düzenlenen etkinliklerle tanışmış. Daha sonra bu şenliklerini ismi Kayısı Festivali olarak devam ediyor. 1993 yılından itibaren de Kayısı Festivali olarak Mişmiş Park Fuar alanında düzenlenmeye başlıyor. Özellikle 1993 yılından itibaren Malatya şunun farkına varıyor Malatya demek kayısı demek, kayısı yüzyıllardır bu ilin insanın hem bir meyvesi hem ekonomik geçim kaynağı hem de ilin simgesi haline gelmiş çok önemli bir nesne. Son 40 yıllık trendlere baktığımız zaman Malatya'da kayısı üretiminin çok ciddi oranda arttığını, kuru kayısı ticareti anlamında dünyanın yegâne üretim merkezi olduğunu görüyoruz. Aslında kayısı ekonomik olarak bir değer ifade ederken Malatyalılar için aynı zamanda da yaşam kültürünün çok önemli bir parçası haline geldiğine şahit oluyoruz. Yaşamın her tarafında, her mevsiminde kayısının gelişimi, kayısının üretimi Malatyalıyı ilgilendiriyor.Önceki yıllarda Malatya üzerine çok değişik toplantılar, seminerler çalışmalar yürütülmüş tabii bu çalışmalar neticesinde kayısının sorunları tespit edilmiş, bu yönde bunların çözümünde bazı adımlar atılmış ama bu adımların yetersiz olduğunu görüyoruz. Çünkü kayısı daha üretim safhasından itibaren yetiştirilmesi, sağlıklı ortamda pazara sunulması ve pazarlamada da istenilen ekonomik değeri elde etmesi için çok değişik aşamalarda gayret sarf edilmesi gerekmektedir.”

Öte yandan 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri Ve Kayısı Festivalinde "En İyi Yaş Kayısı, Yaş Kayısı Yeme, En İyi Kayısı Ambalaj, Kayısı Pırtlatma (Patik Yapma) ve En İyi Vitrin” yarışmaları düzenlenecek.

Festivalin ilk gününde Rafet El Roman sahne alırken ikinci gününde Malatya Sıra Gecesi yapılacak. 19 Temmuz olan üçüncü günde ise Funda Arar, dördüncü günde Yusuf Güney, beşinci günde de Ümit Besen ve Pamela sahne alacak.