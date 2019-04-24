Malatya Kayısı kent Muhtarlar derneğinin olağan Genel Kurulunu yaptı

Tek liste halinde gidilen kongrede İzzettiye Mahalle Muhtarı Alaaddin Aktaş seçildi.

Dernek binasında gerçekleşen kongrede konuşan Malatya Kayısı kent Muhtarlar dernek Başkanı Alaaddin Aktaş, "Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Malatya Kayısı kent Muhtarlar derneğinin olağan Genel Kurulunu yapmış bulunmaktayız. Muhtarlar arkadaşlarımızın teveccühü ile dernek başkanlığın seçildim. Bunda sonra muhtarın sorunları çözmek hep birlikte çalışacağız. Beni bu göreve bana laik gören tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.