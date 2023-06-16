Malatya kayısısında 2023 yılı tahmini rekoltesi 77 bin 170 ton olarak açıklandı

Dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da 2023 yılı tahmini yaş kayısı rekoltesi 385 bin, kuru kayısı rekoltesi ise 77 bin 170 olarak açıklandı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi alan Malatya kayısısında 2023 yılı tahmini rekoltesi Vali Hulusi Şahin tarafından kamuoyuna açıklandı. 1. OSB'de bulunan lisanslı kuru kayısı deposunda gerçekleşen basın toplantısında Vali Hulusi Şahin, beraberinde Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ile birlikte tahmini rekolteyi açıkladı.

Vali Şahin, 11 kişiden oluşan komisyon tarafından bu yılda yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda tahmini rekoltenin tespit edildiğini söyledi. Vali Şahin, Malatya'da ağaç başına ortalama 40,4 kilogram verim beklenildiğini ve yaş kayısı üretiminde ise 385 bin 850 kilogram olarak tespit edildiğini belirtti. Bu yıl yine tahmini kuru kayısı rekoltesinin ise 77 bin 170 ton olarak tespit edildiğini aktaran Vali Şahin, “Dolayısıyla bazı vatandaşlar bu yıl o kadar dolu yağdı, don oldu diyebilirler. Ama bu bir miktar tespiti kalite tespiti değil. Yaşadığımız fazla yağmurlar ve dolu kaliteye zarar verdi, dolayısıyla kayısıda bir kalite kaybı söz konusu. Ama miktar olarak rakam bu gözüküyor” ifadelerine yer verdi.

Hedef 100 bin ton ihracat

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'da her yıl açıklanan tahmini rekoltenin gerçekleşme oranını takip ettiklerinde 5 yılın ortalamasında yüzde yüze yakın rakamların örtüştüğünü ifade etti. Her yıl Malatya'dan 115 ülkeye yaklaşık 80 bin ton kayısı ihracatının gerçekleştirildiğini de belirten Özcan, “Bu sezonda 10 aylık ihracat serüvenine baktığımızda 73 bin ton ihracatı tamamladık. Haziran ve Temmuz'da da 10 bin ton ihracat bekliyoruz. Eğer 10 bin ton ihracat gerçekleşirse ihracatımız yaklaşık 83 bin ton ile tamamlanacak. Gelirimizde geçen yıl 402 milyon dolardı, bu yıl da 450 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Özcan, rekolteden ziyade üreticinin memnun olacağı fiyata odaklanılması gerektiğini de ifade ederek, “Bu sezon 100 bin ton ihracat ile 750 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Elde ettiğimiz rekolteyi en yüksek fiyata ihracat gerçekleştirmek için hep birlikte bu hedefe odaklanıp yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.