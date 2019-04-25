Malatya Kitap Fuarı açılıyor

Ş. tarafından düzenlenen 8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Fuarla ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, “Destan şehir Malatyamıza yakışır bir şekilde düzenlenen Kitap Fuarımızın, bu yıl 8'incisini gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediyesi yanında, 27 Nisan - 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarımızda birbirinden değerli yazarlarımızı misafir edeceğiz. ‘Cemil Meriç Anısına” temasıyla gerçekleştireceğimiz fuara, 375 yayın evi ve 250 yazar katılacak” dedi.

Kitap Fuarı resmi açılışının ise 29 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacağını söyleyen Başkan Gürkan, “9 gün boyunca kitapseverler yazarlar ile bir araya gelecek. İmza günleri, konferanslar, seminerler, STK'lar ile yazar buluşmaları, yazar - okur buluşmaları, okullarda öğrenci - yazar buluşmaları gibi etkinlikler olacak” ifadelerinin kullandı.

Kitap okumanın önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kitap okumanın bilgi anlamında insanı zenginleştirdiğini ve olgunlaştırdığını belirterek, tüm kitapseverleri fuara davet etti.