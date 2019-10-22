Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği dergi çıkardı

Derginin tanıtım toplantısında konuşan Birlik Başkanı İhsan Akın, yaklaşık 12 yıldır yapılan çalışma ve faaliyetlerin yer aldığı dergiden yetiştirici ve üreticilerin faydalanabileceğini belirterek, “Bu derginin içinde yaptığımız faaliyet ve çalışmalar yer alıyor. Daha önceleri yetiştiricilerimize el kitapçığı ve broşür dağıtımı yapmıştık. Dergimizde yetiştirici ve üreticilerimizin faydalanabileceği bilgiler mevcut. Yetiştiricilerimizin bu bilgilerden faydalanabileceğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çoban Müzesinin de Yeşilyurt Gedik Kültür Merkezine taşınmasıyla ilgili de bilgi veren Akın “Yaklaşık 5 yıldır çoban müzesiyle ilgili bir çalışmamız vardı. Kısa bir süre önce Yeşilyurt Belediyesi Çoban Müzesiyle ilgili bizlere ortak olabileceklerini ve Gedik Sosyal Tesislerinde sergileyebileceklerini söylediler. Şuan itibariyle eşyalarımız Yeşilyurt Gedik Eski Cezaevinde sergilenmeye başladı. Bizi ziyaret eden üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz, il içinden ve il dışından ziyaret eden arkadaşlarımızı bundan sonraki çoban müzesi ziyaretlerinde Yeşilyurt Gedik Eski Cezaevine bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür eden Akın, "Çünkü buradaki yerimiz çok küçüktü, 20 metrekare yerde çok kısıtlı bir şekilde çoban müzemizi sergileye biliyorduk. Ama şuan çobanları birebir ilgilendiren yaklaşık 200 adet müzede malzememiz var. Çoban müzesini merak edenleri oraya bekliyoruz” diye konuştu.