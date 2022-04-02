Malatya Kuzey Çevreyolu'nun 26 km'lik 1. kısmı hizmete açıldı

Malatya Kuzey Çevreyolu'nun tamamlanan 26 kilometrelik 1. kısmı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans ile katıldığı törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Bizim derdimiz hizmet ve eser siyasetidir” dedi.

2017 yılında yapımına başlanan Malatya'dan Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'ya seyahat edeceklerin transit kullanacağı 53,5 kilometre uzunluğundaki Malatya Kuzey Çevreyolu'nun 26,5 kilometresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'dan video konferans ile katıldığı tören ile hizmete açıldı. Yolun başlangıç noktasında gerçekleşen açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Malatya protokolü katıldı.

Programda konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, son 2 hafta içerisinde dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hem Türkiye'ye hem de tüm dünyaya kazandırdıklarını ifade ederek, “101 km'lik Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu açtık. Tokat Havalimanı'nı milletimizin hizmetine sunduk. Antalya Havalimanı ile hazinemize 2,138 milyar Euro kazandırdık. Devlet aklıyla, planlanan, inşa edilen ve hizmete sunulan her bir projemiz, ülkemizin stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayan çok değerli adımlardır. O nedenle projelerimize, eserlerimize yapılan saldırıların aslında Türkiye'nin aydınlık geleceğine, milletimizin refahına yapıldığının farkındayız. Vatanımız için milletimiz için en doğrusu neyse onu yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Binlerce yıllık geçmişiyle, üç kıta arasındaki ticaret ve kültür alışverişlerinin yapıldığı Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Malatya'nın her daim iktisadi ve kültürel açıdan önemli merkez olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Malatya, günümüzde de kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasıdır” dedi. Malatya şehir merkezinden geçen mevcut yolda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak Malatya Çevre Yolu projesinin bugün 26 kilometrelik 1. kesimini hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Karaismailoğlu, “Bugün açılışını yaptığımız 1. kısım çerçevesinde, 17,5 km uzunluğundaki Darende-Gölbaşı Ayrımı-Sivas Ayrımı arası ile 9 km uzunluğundaki Akçadağ Bağlantı Yolu olmak üzere toplam 26 km'lik yol kesimini tamamladık” şeklinde konuştu.

Yolun kalan kesimlerinin de yapım çalışmalarına hızla devam edildiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Çevre yolumuz, Malatyalı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için hayata geçirdiğimiz yeni bir dev eser olarak tarihteki yerini alacaktır. Malatya Anadolu'yu anayurt yapan destanlar şehrinin adıdır. Malatya'nın da ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmeye ve geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"Bizim derdimiz hizmet ve eser siyasetidir" diyen Bakan Karaismailoğlu, “Yapım çalışmaları tamamlanan Malatya Çevre Yolu 1. Kesim'in başta Malatya olmak üzere tüm ülkemiz ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte yol trafiğe açıldı.