Malatya Life Almanak yayımlandı

Malatya'nın güncel olaylarının yanı sıra tarihsel, kültürel, toplumsal ve siyasal tarihine ilişkin önemli veri, bilgi ve analizlerin yer aldığı Malatya Life Almanak 2018-2019 yayımlandı.

Genel Yayın Yönetmenliği'ni Caner Mostur'un yaptığı Malatya Life dergisinin yıllık eki olarak yayımlanan ve Malatya'ya ilişkin zengin bir içerikle okuyucunun karşısına çıkan Malatya Life Almanak, Malatya üzerine çalışan araştırmacılar için bir başvuru kaynağı niteliğinde içeriğe sahip bulunuyor.

Malatya Life dergisi genel yayın yönetmeni Caner Mostur, almanak için yaptığı açıklamada, "Malatya'nın tarihinden coğrafi yapısına, kayısısından kayısının tarihçesine, Malatya eğitim tarihinden ekonomisine, Malatyanın tanıtımına fayda sağlayacak daha bir çok konunun yanı sıra atasözlerinin Malatya lehçesi, Malatya ağzıyla dualar, beddualar, Malatya deyimleri, Malatyalı ünlüler ve tanınmış şahsiyetler, kısa hatırlatmalar ve 2018 yılının değerlendirmesi gibi bir çok konuyu işlediğimiz, yıllar sonrasına miras bırakılacak eşsiz bir kaynağı ve arşiv niteliğindeki bu çalışmayı'da Malatyalı hemşehrilerimize ve gurbetteki Malatyalılara sunmuş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Almanakta ayrıca, Malatya'nın ilçeleri hakkında dikkat çekici ve faydalı bilgilerin yanı sıra ilçelerde yapılan hizmetlerin anlatıldığı bölümlerde yer alıyor.

Almanak 2018-2019'un son bölümünde ise, 2018 yılında Malatya'da yaşanan önemli olaylar, gelişmeler ve detaylara yer veriliyor.

Malatya Life Dergisi son olarak 15 Temmuz gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin Malatya ayağında yaşananların konu edindiği "15 Temmuz'da Malatya Destanı" adlı kitabı yayımladı.