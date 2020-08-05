Malatya Mercan Koleji yeni döneme start verdi

Mercan Koleji Geleneksel Tanışma Toplantısı 200'ü aşkın öğretmenin katılımıyla gerçekleşti.

Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Özcan Mercan ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla kahvaltıyla başlayan program, Özay Mercan konferans salonunda Mercan Eğitim Sistemi'nin (MES)ayrıntılı bir şekilde tanıtılmasıyla devam etti.

Tüm öğretmenlerin hedeflerini belirttiği toplantıda Mercan Kolejine yeni katılan öğretmenlere Dr.Özcan Mercan tarafından Mercan Rozeti takdim edildi.

Toplantıda konuşan Dr.Özcan Mercan, çeyrek asrı aşkın eğitim tecrübeleri sayesinde bölgenin en başarılı okulu olduklarını ve misyon olarak tüm öğretmenlerine her daim yeni ufuklar açtıklarını ve açacaklarını bildirdi. Mercan, bu doğrultuda yeni nesilleri vatanına, milletine, milli değerlerine bağlı bireyler olarak ‘Büyük ve Başarılı Mercan'da yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Toplantı tüm öğretmenlerin yer aldığı toplu fotoğraf çekimi ve dilek, temennilerin belirtilmesiyle son buldu.