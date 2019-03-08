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Malatya merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Malatya merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 3 aylık bir çalışma yaptı. Bu kapsamda Malatya ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Malatya'da 4 ve Kütahya'da 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 90 gram sentetik kannabinoid maddesi, 25 gram eroin, 4,75 gram esrar, 15 adet kontrole tabi hap ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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