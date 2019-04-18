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Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonrası adliyeye çıkartılan 12 şüpheliden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonrası adliyeye çıkartılan 12 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Malatya merkezli Gaziantep, Hakkari, Konya ve Van illerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada satışa hazır 32,28 gram metamfetamin maddesi, 128 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza, 27 adet extacy hap, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet şarjör ve tüfeğe ait 3 adet fişek ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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