Malatya merkezli üç ilde bahis operasyonunda 18 tutuklama

Malatya merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Malatya merkezli İstanbul ve Bayburt'ta yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı bahis oynatıldığı ve öğrenciler adına açılan banka hesaplarından son üç ayda 48 milyon TL para hareketliliğini gerçekleştirdikleri belirlenen 22 zanlı 10 Ocak'ta 25 ayrı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar Adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklanarak geniş güvenlik önemleri altında cezaevine gönderilirken 4 zanlı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.