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Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13’ü tutuklandı.

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü tutuklandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Malatya ve Gaziantep'te belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı.


Gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli konrol şartıyla serbest bırakıldı.

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