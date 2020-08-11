Malatya Millet Bahçesi Ekim'de hizmete açılacak

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi hizmet binasının yan kısmında yapım çalışmaları devam eden ve Ekim ayında tamamlanması planlanan Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Millet Bahçeleri o şehrin yansımalarıdır. İnşallah Malatya'mızın yansımasını da bu alanda oluşturacağız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte 43 bin metrekarelik alanda yapım çalışması devam eden Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceledi. Millet Bahçesi'nin inşaat alanını gezen Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kısa süre içinde çalışmaların sona ereceği bilgisini alan Başkan Güder, “Millet Bahçeleri o şehrin yansımalarıdır. İnşallah Malatya'mızda da Malatya'mızın yansımasını bu alanda oluşturacağız” şeklinde konuştu.

“Çalışmayı 10'uncu ayın sonu gibi bitirmeyi hedefliyoruz”

Çalışmalar hakkında bilgiler veren İnşaat Şantiye Şefi Mehmet Göçer, “Toplamda yaklaşık 43 dönüm arazi üzerine kurulu olacak olan Millet Bahçemizde, 209 araçlık kapalı otopark, bir millet kıraathanemiz ve millet kıraathanemizde kafeteryamız olacak. Bir tane yansıtma ve oyun havuzumuz var. Ayriyeten bir koşu parkuru ve yürüyüş parkurları yer alacak. Toplamda 22 bin 100 metrekareye yakın bir yeşil alan oluşturacağız. 12.ayın sonunda süremiz doluyor ama biz bu tarihi bakanımızın talimatları doğrultusunda öne çekmeye çalışacağız. Muhtemelen 10.ayın sonu gibi teslim etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bittiğinde çok güzel olacak”

Proje Müellifi Zeyat Hattapoğlu da, “Proje Malatya'nın en karakterli caddesi olan Sivas caddesine komşu bir alan. Biz açıkçası oradan içeri alan bir ana aks ile buraya bağlandık ve belediye binasına bağlandık. Burada sayılan fonksiyonlar dışında 7-8 tane tematik bahçe var. Buraya özgü meyve bahçeleri var. Özellikle Malatya'ya özgü kayısı ve dalbastı kirazının olduğu bahçeler var. Çocuk oyun alanları var. Çok güzel meşe ağaçları olacak burada. Yani buranın doğasına uygun bitkisel peyzaj kompozisyonu özetle olacak. Bittiğinde çok güzel olacak” ifadelerine yer verdi.

“Millet bahçeleri o şehrin yansımalarıdır”

Yapımı devam eden Millet Bahçesinin tamamlanmasının ardından Battalgazi'ye ve Malatya'ya çok farklı bir ivme katacağını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapımına başlanan Millet Bahçeleri, farklı kültürleri bir araya getirmek ve onları ortak noktada buluşturmak adına çok güzel bir projedir. Başta AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık hanımefendi olmak üzere diğer siyasilerimizin girişimleri sonucunda Malatya'mızda da Battalgazi bölgesinde eski stadyumumuzun bulunduğu yerde yapımına karar verildi. Millet Bahçeleri o şehrin yansımalarıdır. İnşallah Malatya'mızda da Malatya'mızın yansımasını bu alanda oluşturacağız. Yapılan veya yapılacak olan çalışmalar neticesinde inşallah Kışla ve Hastane Caddesi'nden başlayıp çevreyoluna kadar Yeşil Kuşağı, Battalgazi bölgemize kazandıracağız. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Malatya'mızın acil ihtiyacı olan bir kütüphaneyi de Yeşil Kuşağın içerisinde kazandırılacak. İnsanlarımızın doyasıya vakit geçirebileceği bir mekan, inşallah kısa süre içinde Malatya'mıza kazandırılmış olacak. Öte yandan Battalgazi'miz gerçekten bu proje ile farklı bir nüansa kavuşmuş olacak. Amacımız Malatya'mızda insanlarımızın istifade edebileceği güzel mekanlar kazandırmak. İnşallah bu da o mekanlardan bir tanesi olacak. Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Firma yetkililerin ciddi bir çalışma içinde olduğun altını çizen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da özetle, ” Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile birlikte Malatya'mız için çok önemli ve simgesel bir yer olacak olan Millet Bahçemizi ziyaret ediyor, çalışmalar hakkında bilgiler alıyoruz. Türkiye genelinde ilk etapta başlayan ve biten millet bahçelerimiz var. İnşallah bitecek olanlardan bir tanesi de Malatya'mızda yapımı devam eden Millet Bahçesi olacak. Yapımı tamamlandıktan sonra Millet Bahçesine geldiğimizde hepimiz o özlediğimiz doğayı, sosyal yaşamı burada bulmuş olacağız. Hem sportif aktivitelerin hem de sosyal aktivitelerin yerinde yapılacağı bir mekan olacak. Yapılan Millet Bahçesi'nin Battalgazi ilçesinin sınırlarının içerisinde olmasını da ayrı bir şans olarak görüyorum” diye konuştu.