Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, soru önergesi verdi

4 Eylül mavi treninin Malatya'ya tekrar sefere başlaması için soru önergesi verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ‘nun basın birimi tarafından yapılan açıklamada, “Milletvekilimiz sayın Mehmet Fendoğlu , 27. Dönem 3. Yasam 2. oturumunda yaptığı konuşmada ve TBMM'ye Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan'ın yazılı olarak cevaplaması için verdiği soru önergesi ile 4 Eylül Mavi Treninin tekrar hizmete girmesi gerektiğini belirterek, “Malatya ve güzergahtaki illerimize ekonomik ve hizmet anlamında büyük katkıları olan, orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ulaşım imkanı sağlayan 4 Eylül Mavi Treninin hizmet vermemesi ulaşım noktasında önemli bir eksikliğe neden olduğu görülmektedir" İfadeleri kullanıldı.