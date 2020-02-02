Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle yeni yönetim olarak iş başına gelen Malatya Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel, deprem nedeniyle yaptığı açıklamada, önerilerini dile getirdi.

Fidanel, “24 Ocak 2020 tarihinde yaşadığımız Sivrice depremi ülkemizin önemli bir gerçeğini bir kez daha hatırlamamıza ve gündeme almamıza neden olmuştur. 1999 depreminden bu yana birçok kez dile getirildiği gibi kentlerimizdeki eski ve güvensiz yapıların bilimin ışığında iyileştirilmesi ve yenilenmesi mecburiyetini yeniden gözler önüne sermiştir. 2000 yılından önce yapılmış olan yapıların risk taşıdığını ve kentlerimizin yüksek oranını bu yapıların oluşturduğunu biliyoruz. Son depremde bu yapıların çöktüğünü veya ağır hasar aldığını görmekteyiz. Kentsel dönüşüm programının yeniden revize edilerek düzenlenmesi ve bu eski yapıların hızlıca yenilenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve belediyelerimize çağrıda bulunuyoruz. 1999 depreminden sonra mimari ve statik alanlarında birçok iyileştirmeler yapılmıştır. Yapı denetim sisteminin getirilmesiyle de çok ciddi anlamda yol kat edilmiştir. Bu uygulamadan sonra yapılan yapıların taşıyıcı sisteminin 6.8 şiddetindeki depremde hasar almadığını, sadece duvar ve sıva çatlaklarının olduğunu tespit etmiş durumdayız. Duvar ve sıva çatlaklarının tamamen işçilik hatasından kaynaklandığını ve taşıyıcı sistemle hiçbir ilişkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda Malatya Mimarlar Odası olarak gayri resmi gözlemsel hasar tespiti hizmeti sunmaktayız. Bu hizmetimizden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın odamızla iletişime geçmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fidanel, “Çevre ve Şehircilik Bakanımızın vermiş olduğu son rakamlar şöyle, Elazığ'da 58 yıkık, 981 ağır hasarlı bina, Malatya'da 475 yıkık, 4 bin 460 ağır hasarlı bina bulunmaktadır. Mağdur olan binlerce vatandaşımızın yaralarının sarılması, kentimizin bir an önce toparlanması ve yaşamın yeniden normalleşmesi için hem Malatya'mızın hem de Elazığ'ımızın afet bölgesi olarak ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu ağır tablo karşısında her iki ilimizin de afet bölgesi olarak ilan edilmesi mecburiyetini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” diye konuştu.