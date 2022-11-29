Malatya Model Fabrika planlaması yapıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) Malatya Model Fabrika 2022 Yılı Değerlendirmesi ve 2023 Yılı Planlaması İstişare Toplantısı düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz, Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal, Sanayi Ve Teknoloji Uzmanı Ebru Seyhan Akyol Ankara'dan gelerek toplantıya katılım sağladı.

“İlimiz imalat sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olacak”

Toplantının açılış konuşmasını yapan MTSO Meclis Başkanı Hakan Er, Model Fabrikada gelinen süreç hakkında bilgiler verdi. Er, “Odamız himayesinde kurulan Model Fabrika, 2. OSB'de inşaatı tamamlanan yeni İŞGEM binası içerisinde yer alacak. 671 metrekare kapalı alanda faaliyet yürütecek olan Model Fabrikada eğitim sınıfları ve atölyeler de yer alacak. Model Fabrika Tüzel Kişiliği oluşturuldu, Odamız ile bakanlık arasında İşbirliği Protokolü imzalandı. İnşaat süreci tamamlanan Malatya Model Fabrika, Doğu Anadolu Bölgemizdeki ilk Model fabrika olacak. Sadece ilimize değil bölgemizdeki tüm illerin sanayilerine katkı sunacak. Model Fabrika, ilimiz imalat sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı anlamı taşımaktadır. Ayrıca üniversite - sanayi bağının güçlenmesi için adeta anahtar konumunda olacaktır. Sanayimize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu.

“Planlı bir şekilde Malatya model fabrika'nın kurulumunu organize edeceğiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar da, “Malatya Model Fabrikanın kurulum süreci için bir aradayız. Aslında bu sürecin tamamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odamız ve ilgili paydaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Bugün mevcut durumu gözden geçirmek ve önümüzdeki dönemde yapılacak faaliyetleri değerlendirmek, hem de model fabrika binamızı yerinde incelemek adına Malatya'dayız. İnşallah bu toplantıyla süreci daha da hızlandırarak planlı bir şekilde Malatya Model Fabrikamızın kurulumunu organize edeceğiz. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal tarafından Bakanlıkça Gerçekleştirilen 2022 Yılı Faaliyetleri ve 2023 Yılı Planlaması ile Malatya Model Fabrika Kurulum Süreci konularında sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Dündar, Batuhan Demirel, Basri İlhan, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve kurumların müdürleri ile temsilcileri de yer aldı.

Toplantının ardından heyet Malatya 2. OSB'de yer alan Model Fabrika binasında incelemelerde bulundu.