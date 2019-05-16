Malatya Müftülüğünde devir teslim töreni

Malatya İl Müftülüğü Konferans salonunda düzenlenen törende, Malatya İl Müftüsü olarak atanan İstanbul İl Müftü yardımcısı Feysel Işıldar, görevi Malatya eski il Müftüsü Bekir Çimen ‘den devraldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Müftü Işıldar'a cübbe ve sarık takdim edildi.

Görev devir teslim töreninde konuşan Malatya Eski İl Müftüsü Ümit Çimen 5 yıl bir süre Malatya'da görev yaptığını gönül huzuruyla Malatya'dan ayrıldığını belirterek, “Ben bundan 5 yıl önce bu kürsüde görev yaptım. 21 Nisan 2014 tarihinde aranıza katılmıştım o zaman demiştim ki Malatya diyanet ailesine katılmanın mutluluğunu yaşıyorum demiştim. Bugün itibarıyla 5 yılı aşkın bir sürece Malatya dayım Malatya'da olduğum süre içerisinde diyanet ailesine ve Diyanet Kurumu şahsına ve kuruluş felsefesine uygun hizmetler ürettiğimize inanıyorum Malatya'da bulunduğum süre içerisinde milletimizin bütününü kucaklama içerisinde olduk. Malatya İl Müftülüğüne atanan Feysel Işıldar hocama Cenabı Allah'tan üstün başarılar diliyorum. Yüce Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Sorunsuz bir şehirde görev yaptım. Buradan gönül huzuruyla ayrılıyorum” dedi.

Malatya İl Müftüsü Feysel Işıldar ise, ”Bugün değişik bir duygu içerisindeyiz bir anda hocamızı uğurluyoruz, bir yanda yeni göreve başlamanın heyecan içerisindeyim. Ben başta Ümit Hoca'nın Malatya da yaptığı hizmetlerden dolayı kesme teşekkür ediyorum. Şüphesiz ki kurumlar şahıslara baki değil, bugün hocamız görevi bize devretti, bizimde bir miadımız var o vakit geldiğinde bizde bu görevi başka bir kardeşimize devredeceğiz, önemli olan hoş bir seda bırakmak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Malatya Eski İl Müftüsü Ümit Çimen, tarafında Malatya İl Müftülüğüne atanan Müftü Işıldar'a cübbe takdim edildi.