Malatya Muhasebeciler Odası genel kurulu başladı

Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın (SMMMO) 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.

‘Güven ve Mesleki Birleşim' Nuh Poyraz ile ‘Meslekte Çözüm ve Yenilik Grubu' adına Sevinç Keleş'in yarıştığı 23. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısının ilk günü bir otelde gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan adaylarından Nuh Poyraz, genel kurulların bugüne kadar mesleki projelerin tartışıldığı alanlar olduğunu belirterek, "Bildiğiniz gibi genel kurullar geride bırakılan dönemin değerlendirildiği gelecek dönemim planlandığı çalışmalardır. Bu nedenle tüm arkadaşlarımızın bu çalışmalara aktif olarak katılmaları en büyük arzumuzdur ”dedi.

Teknolojik gelişmelerden dolayı muhasebeci mesleğinin çok daha önemli hale geldiğini belirten Boyraz, "Bugün teknolojik gelişmeler muhasebe mesleğini çok daha önemli kılmıştır. Vergi için değil, bilgi için muhasebe anlayışı kamunun olduğu kadar özel sektöründe vazgeçilmezi olmuştur. Sizlerin bildiği gibi vergi teknolojilerindeki gelişim ve dijital muhasebe dönüşümünün başladığı bu dönemde meslek camiası olarak yeni bir yol haritası oluşturmamız zorunluluk olmuştur. Bunun için gelecekte mali müşavirliğin aynı zamanda mali mühendislik olacağı ve bunun uygulayıcısı olan bizlerin mesleki dayanışmamızı ve örgütsel gücümüzü ön plana çıkartmamız hedefimizdir” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan 'Meslekte Çözüm ve Yenilik Grubu' adayı Sevinç Keleş ise, başkanlığa aday olma sebeplerini açıklayarak, “Adaylığımı ilan ettikten sonra seçime kadarki kısa sürede, 'Meslekte Çözüm ve Yenilik Grubu'ndaki yol arkadaşlarımla birlikte, çok hızlı bir şekilde organize olarak, oda üyesi hemen hemen tüm meslektaşlarımıza ulaşmayı, onlara kendimizi tanıtmayı, anlatmayı başardık. Kısa süre içinde odamız üyesi meslektaşlarımızın büyük bir kısmını bürolarında ziyaret ettik, onları dinledik. Dertlerini, sıkıntılarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştılar. Gördük ki, meslektaşlarımız çok muzdarip. Gördük ki, mevcut yönetimle ilgili çok ciddi bir rahatsızlık, memnuniyetsizlik var. Bir kez daha kani olduk ki, değişimin, statükoyu değiştirmek için bir şeyler yapmanın vakti gelmiş. Ziyaretlerimizde meslektaşlarımızdan yakın ilgi gördük. Bu ilgi ve destek, umudumu ve mesleğime olan inancımı tazeledi,artırdı. Geçen hafta da meslektaşlarımızla tanışma,danışma amacıyla organize ettiğimiz bir iftar programında, birçok meslektaşımızla bir araya geldik, Ramazan ayının bereketini paylaştık” dedi.

Ülkenin zor bir süreçte geçtiğini belirten Keleş, ”Memleketimiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Piyasalarda ciddi bir durgunluk hatta daralma var. Çiftçinin, esnafın, tüccarın, sanayicinin işi, her geçen gün daha da zorlaşıyor. Üretme arzusu, iş yapma, bir değer katma, alış, veriş ticaret günden güne azalıyor. Ve tüm bunlar bizi, mesleğimizi doğrudan etkiliyor” diye konuştu.

Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın 23. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısının ikinci günü Pazar günü 09.00 -17.00 saatleri arasında yapılacak. Toplantıda SMMMO'nun yeni döneminde görev yapacak Yönetim, Denetim, Disiplin ve Üst Birlik temsilcilerinin de seçimi yapılacak.

Yapılan genel kurula Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ile çok sayıda oda üyesi katıldı.