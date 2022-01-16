İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya Necatibey Ortaokulu 3'te 3 yaptı

Malatya Necatibey Ortaokulu, Kadınlar Hentbol 2.

Ligi G grubunda oynadığı 3 maçı da kazanarak başarı üzerine başarı elde ediyor.


Kadınlar Hentbol 2.Ligi G grubunda oynadığı 3 maçı da kazanan Necatibey Ortaokulu kız takımı, bu sezon ligde başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Necatibey Ortaokulu, Hentbol Ligi'nde oynanan maçlarda, Gaziantep Spor Kulübü'nü 33-22, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü'nü 43-9 ve son olarak da Kahramanmaraş Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü'nü 37-15 yendi.


Necatibey Ortaokulu kız takımı, deneyimli antrenörü Yeliz Fırat koordinesinde grubu birinci olarak tamamlamak için çaba gösteriyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.