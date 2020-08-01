Malatya Onkoloji Hastanesi kanser hastalarına şifa olacak

2017 yılında yapımına başlayan Onkoloji Hastanesi geçtiğimiz günlerde tamamlanarak medikal onkoloji servisi ile birlikte hizmet vermeye başladı. 31 bin 590 metrekare kapalı alana sahip hastanede 217 yatak bulunuyor. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde hizmet verecek olan hastanede 176 onkoloji ve hematoloji yataklı oda, 84 yataklı ayaktan kemoterapi, 20 kök hücre ve kemik iliği tedavi odası, 16 poliklinik, 16 yoğun bakım odası ve 5 radyoaktif iyotlu tedavi odası yer alıyor. İlk olarak medikal onkoloji servisi ile hizmet vermeye başlayan hastane, önümüzdeki günlerde diğer servislerin de taşınmasıyla tam kapasite hizmete geçecek.

Hastanede incelemelerde bulunan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, her gün yeni bir bölüm ve alanı taşıyarak kısa sürede tam kapasite ile hastanenin hizmet vereceğini söyledi. Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesini Malatya'da hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Rektör Kızılay, “Kanser hastaları burada en ileri standartlarda hizmet alacak. Konforlu bir oda da, serviste yatarak şifasını bulacak. İnşallah hastanemiz başta kendi şehrimiz, bölgemiz ve 81 ile büyük hizmet verecektir” dedi.

Yurt dışından da sağlık turizmi kapsamında hasta kabulü yapan hastanelerinin tam bir şifa merkezi olacağını ifade eden Kızılay, “Nasıl organ naklinde, karaciğer naklinde Turgut Özal Tıp Merkezimiz dünyanın göz bebeği ise burası da kanser tedavisinde dünyanın göz bebeği bir merkez olacaktır” diye konuştu.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ise, ilk olarak 24 yataklı medikal onkoloji servisi ile hastanelerinin faaliyete geçtiğini belirterek, bayramdan sonra hematoloji ve kök hücre nakli servisinin de taşınması ile tam hizmete geçeceklerini söyledi. Medikal onkolojide bölgenin en büyük kemoterapi ünitesinin kendilerinde olduğunu belirten Beytur, son 2 yılda Tükiye'de en fazla kök hücre nakli yapan kamu kurumu olduklarını ve yeni hastanede 20 yataklı kök hücre nakli yatağı ile erişkin nakil ünitesinin de faaliyete geçeceğini dile getirdi. 3 yıl önce temelini attıkları Onkoloji Hastanesini hizmete açmanın onurunu yaşadıklarını belirten Beytur, bölgeye böylesine önemli bir merkezin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.