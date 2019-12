Malatya OSB Meslek Y?ksekokulu, 3+1 sistemiyle e?itim veriyor

Malatya ?n?n? ?niversitesi OSB Meslek Y?ksek okulunun 3+1 sistemiyle e?itim verdi?i ve T?rkiye'de 9 okuldan 1'i oldu?u bildirildi.

Malatya ve T?rkiye'deki nitelikli i? g?c? eksikli?ini gidermek ve ?niversite sanayi i? birli?ini ilerletmek i?in Malatya 2. Organize Sanayi B?lgesi'nde kurulan ?n?n? ?niversitesi Malatya OSB Meslek Y?ksekokulu, T?rkiye'de ender olan uygulamaya dayal? 3+1 sistemiyle e?itim-??retim faaliyetlerine yeni binas?nda devam ediyor.

OSB Malatya Meslek Y?ksek okulu M?d?r? Dr. ??r. ?yesi Cemal Koyuno?lu, ayn? zamanda rekt?r dan??manl??? g?revini de s?rd?r?yor.

?lkemizde mesleki ve teknik e?itimin ?nemli ayaklar?ndan birini olu?turan meslek y?ksek okullar?n?n T?rkiye'de yakla??k 900'e yak?n oldu?unu belirten Koyuno?lu, ? Ancak bizim OSB meslek y?ksekokulumuz bu 900 meslek y?ksek okulu i?erisinde e?itim ve ??retim ?zelli?i bak?m?ndan dokuzuncu meslek y?ksek okulu. T?rkiye'deki sekiz meslek y?ksek okulu OSB'de e?itim ve ??retimini s?rd?rmekte. Dokuzuncusu Malatya OSB Meslek Y?ksek okulu olarak faaliyete ge?irdik. Sanayici ve i? d?nyas?n?n arzu etti?i nitelikte i? g?c?ne sahip olamad??? gibi mezun etti?imiz ??renciler de i? bulmakta s?k?nt? ?ekmekteydi. Bu sorunlar g?z ?n?ne al?nd???nda meslek y?ksek okullar?nda farkl? bir e?itim konseptine ge?ilmesi d???n?ld? ve T?rkiye'de bizden ?nce 8 ?niversitede OSB Meslek Y?ksek okulu faaliyete ge?ti. 9'uncu okulu biz burada ger?ekle?tirdik? ifadelerini kulland?.

OSB Meslek Y?ksek okulunun di?er meslek y?ksek okullar?ndan ay?ran en ?nemli ?zeli?in 3+1 modeli denilen bir e?itim modeli uyguluyor olmas? oldu?una parmak basan Koyuno?lu, ? Bu modelde, ??rencilerimiz 4 yar?y?l boyunca e?itim g?r?yorlar. 4 yar?y?l?n 3 yar?y?l?n? s?n?fta teorik olarak tabi at?lye ve laboratuvarlar? yine kullanmak kayd?yla teorik olarak e?itimlerini s?rd?r?rken 16 haftal?k bir yar?y?l?n? t?m?yle sanayide ya da i? d?nyas?nda sabah 8 ak?am 5 ?al??mak suretiyle uygulamal? olarak e?itimlerini s?rd?recekler. Bunu nas?l tespit ediyoruz: 1'inci s?n?ftan 2'nci s?n?fa ge?en ??rencilerimizden ba?ar? s?ralamas?na g?re ilk y?zde 50 ye giren ??renci ???nc? yar?y?lda sanayi uygulamas?na g?nderilirken, ikinci y?zde 50 dilim s?n?fta e?itimine devam ediyor. Bu e?itim 16 hafta s?r?yor. Son yar?y?lda sanayideki ??renciyi s?n?fa ?ekiyoruz, s?n?fta teorik e?itim g?ren ??rencileri de sanayiye g?ndermek suretiyle, her ??renci 16 haftan?n t?m?n? sanayide ge?irmi? oluyor. Daha da ?nemlisi sanayide ge?en bu s?re i?erisinde ??rencilerimizin ba?ar?s?n?n de?erlendirilmesi dan??man hocalar?m?zla birlikte ??rencinin ba?ar? notunun y?zde 50'sini sanayiye giden ??renciden sorumlu teknik m?hendisi di?er y?zde 50'sini bizim hocam?z veriyor. Bu iki notun ortalamas? 60 etti?i takdirde ??renci sanayi uygulamas?ndan, uygulamal? e?itimden ba?ar?l? olarak kabul ediliyor. Aksi halde i? yeri uygulamas?n? bir yar?y?l daha devam ettirmek durumunda kal?yor? ?eklinde konu?tu.

?850 aktif ??rencimiz var?

?Y?ksek okulumuzda sekiz program?m?zda ?uan da 850 aktif ??rencimiz var. Bu 850 ??rencimiz 8 programa da??lm?? durumda. Bu programlar?m?zda da 30 akademik personelimiz ve 28 idari personelimiz mevcut. ?n?m?zdeki e?itim-??retim d?neminde e?itim faaliyetine ba?layacak 2 program?m?zdaki ??retim eleman?nda eksiklerimiz var birka? tane, onlar? da tamamlad???m?zda ?n?m?zdeki y?l yakla??k y?l 35 akademik personelle e?itim-??retimimize devam edece?iz? diyen Koyuno?lu, ?Meslek y?ksek okulumuz e?itime ilk olarak 2018-2019 e?itim ve ??retim y?l?nda ba?lad?. Ama bina in?aat?m?z tamamlanmad??? i?in 3 programda e?itimi s?rd?rd?k. Bu programlar: ?n?aat, Makine ve Kaynak Teknolojileri Program?yd?. Bu 3 program?m?zda ??rencilerimizin bir k?sm? sanayi uygulamas?na ba?lad? ve bu d?nem sanayi uygulamas?na devam ediyorlar. Bunlar d???nda 5 program?m?z daha e?itime ba?lad?. Bunlar da: Bilgisayar Programc?l???, Elektrik Teknolojisi, ?klimlendirme ve So?utma, ve Elektronik ve Elektronik Haberle?me programlar?m?z olmak ?zere ?uanda 8 programda e?itim-??retimimize devam ediyoruz. Bunlardan 3 tanesi sanayi e?itimine ba?lad? di?er 5 tanesi ?n?m?zdeki y?l bu e?itime ba?layacak. ?uanda a??lm?? 2 tane b?l?m?m?z var. Birisi T?rkiye'de ilk kez a??lan Elektrikli Ara? Teknolojileri program?m?z. Bu program T?rkiye'de hi?bir ?niversitede olmayan bir program?m?z ve ilk kez biz a?t?k. Buradaki amac?m?z: Art?k i?ten yanmal? motorlar do?aya b?y?k zararlar veriyor, bir?ok ?lkede b?y?k ?ehirlerde art?k dizel ara?lar yasaklanmaya ba?land? ve art?k otomotiv sekt?r? elektrikli ara?lara do?ru y?neliyor. T?rkiye'de de Sanayi ve Teknoloji Bakanl???'n?n koordinat?rl???nde 24 firman?n olu?turdu?u bir yap?lanma var. Bu yap?lanma elektrikli ara? teknolojilerinin yedek par?alar?n? geli?tirecek b?y?k firmalar. Bunlar?n koordinat?rl???n? ?stanbul Teknik ?niversitesi Teknokent yap?yor. Biz de i? birli?i yaparak, protokol imzalayarak biz de bu i?in e?itim aya??n? olu?turduk ve teknik elemanlar?n? biz yeti?tirece?iz. ?n?m?zdeki e?itim-??retim y?l?ndan itibaren Elektrikli Ara? Teknolojileri Program?'na ve Tekstil Teknolojisi Program?'na da ??renci alarak program say?m? 10'a ??kartaca??z. Y?ksek okulumuz 3+1 e?itim modelinde ba?ar?y? sa?lamak i?in b?y?k gayret g?steriyor ama biz ?unun bilincindeyiz ki sadece ?niversitenin, hocalar?n ya da y?neticilerin gayretiyle bu i?ler olmuyor. ?? d?nyas?n?n ve sanayicinin bize ?ok b?y?k bir destek vermesi gerekiyor. ??nk? biz ortak bir eleman yeti?tirmeye ?al???yoruz, onlar?n istedi?i nitelikte eleman yeti?tirmeye ?al???yoruz. Bu e?itim modelinin ba?ar?ya ula?mas?ndaki en ?nemli ayaklar?ndan bir tanesi i? d?nyas?. Onun i?in biz bu e?itim modelimizi sanayiciye ve i? d?nyas?na ?ok iyi anlatmak zorunday?z. Bir?ok kamu kurum ve kurulu?lar?yla, fabrikalarla protokoller imzalad?k, ticaret sanayi odas?yla, sanayicilerle hepsiyle protokoller imzalayarak ne yapmak istedi?imizi, amac?m?z?n ne oldu?unu ve bunu nas?l ba?armam?z gerekti?ini onlarla birlikte isti?are ederek y?r?tmeye ?al???yoruz. Umuyorum ba?ar?l? olaca??z. Ayr?ca, y?ksek okulumuz yeni yap?lan bir okul olmas? dolay?s?yla her ?eyiyle s?f?rdan yap?ld?. At?lyeler, laboratuvarlar, derslikler, b?rolar, ofisler, kafeterya, yemekhane her ?eyiyle s?f?rdan kuruldu. Bu noktada Rekt?r?m?z Prof. Dr. Ahmet K?z?lay'?n bize sa?lad??? deste?i bir kez daha hat?rlatmak isterim. Rekt?r?m?z her t?rl? ihtiyac?m?z? kar??lama noktas?nda bize sonsuz destekler verdi, bu deste?inden dolay? ben kendisine ?zellikle te?ekk?r ediyorum? diye konu?tu.