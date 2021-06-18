Malatya Park AVM çalışanları aşılandı

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde tüm çalışanlar, ‘yerinde aşı' projesi ile birlikte korona virüs aşısı oldu.

Esas Gayrimenkul'ün yönetimini gerçekleştirdiği Malatya Park Park AVM, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucunda, ‘yerinde aşı' uygulaması ile çalışanlarının kolay ve hızlı biçimde aşılanmalarına ev sahipliği yaptı.

Pandemi sürecinin başladığı günden itibaren hem ziyaretçilerinin hem de çalışanlarının sağlığını düşünen Malatya Park AVM, Sağlık Bakanlığı'nın tüm yurtta başlattığı aşı seferberliğine destek verdi. Bu kapsamda Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek ‘Yerinde aşı uygulaması' ile AVM çalışanlarını aşıladı.

Malatya Park AVM Genel Müdürü Yılmaz Arslan, çalışanlarının ve ailelerinin sağlığının pandemi sürecinde en önemli öncelikleri olduğunu belirterek “Buradan yola çıkarak hızlıca aşılama sürecini de başlattık. Çalışanlarımızın aşılanmalarını tamamlayarak, bu hizmete ziyaretçilerimizin de kolay ve hızlı biçimde ulaşabilmeleri için çalışmamızı sürdüreceğiz” diye konuştu. Arslan, şehrin ilk ve tek sosyal, kültürel ve iş merkezi olmaları nedeniyle toplumsal faydayı her koşulda öncelikli faaliyetleri olarak gördüklerini söyledi.