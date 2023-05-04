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Malatya Park AVM depremzede çocukları unutmuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, depremden etkilenen çocukları gülümsetebilmek adına Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen ’Ormanlar Kralı’ gösterisi büyük beğeni topladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, depremden etkilenen çocukları gülümsetebilmek adına Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen 'Ormanlar Kralı' gösterisi büyük beğeni topladı.


Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Malatya Park AVM'de Özel Tiyatrolar Girişimi Derneği tarafından depremzede çocuklara yönelik tiyatro oyunu sergilendi. Gün boyu süren etkinliklerde atölye etkinlikleri, tiyatro gösterimi, Karagöz gösterisi, TRT lisanslı tiyatro gösterimi, kukla gösterisinin yanı sıra müzik ve söyleşilerin de yer aldı.


Depremden bu yana Malatya'da yaptığı sosyal projeler ile depremdelerin yanında yer alan Malatya Park AVM'de çocukların da yaşadığı deprem psikolojisini atlatmaları adına bu tür etkinliklerin süreceği belirtildi.

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