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Malatya Park AVM kapılarını yeniden açtı

Asrın felaketinde büyük hasar alan Malatya’da, hasarsız raporu alan Malatya Park Alış Veriş Merkezi, kapılarını tamamen açtı.

Asrın felaketinde büyük hasar alan Malatya'da, hasarsız raporu alan Malatya Park Alış Veriş Merkezi, kapılarını tamamen açtı.


Deprem sonrası otopark alanında depremzedelere günlük iki öğün sıcak yemek ikramı ile halkın yanında olan Malatya Park AVM, giriş kattı da açarak ihtiyaçlara cevap vermişti. Kentte süren hasar tespit çalışmaları sürerken, yapılan incelemelerde hasarsız raporu verilen AVM, bugün yeniden kapılarını tamamen açtı. Yemek katının yanı sıra alışveriş mağazalarının da açık olduğu AVM'nin bu süreçte sabah saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacağı ifade edildi.

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