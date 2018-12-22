Malatya Park AVM'de imza günü

Yazar ve oyuncu Kerem Fırtına, Malatya Park AVM'de gerçekleştirilen imza gününde hayranları ile bir araya geldi.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi ve D&R iş birliğiyle düzenlenen imza günün de ekranların sevilen yüzü, sempatik oyuncu Kerem Fırtına sevenleri ile buluştu. 2017 yılında ‘En Yakın Arkadaşım Bir Deli' kitabı ile başladığı yazarlık yolculuğunu, ‘En Yakın Arkadaşım Daha Deli Daha Öfkeli' kitabı ile devam ettiren Kerem Fırtınaya Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi.

Burada konuşan Yazar ve oyuncu Kerem Fırtına, “Bu gün Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile D&R iş birliğiyle imza günü düzenledik, okurlarımızla bir araya geldik. Kendilerine teşekkür ediyorum. İmza gününden sonra Malatya'yı gezmek istiyorum ve Malatya'nın kayısını tadacağız” şeklinde konuştu.