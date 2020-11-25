İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya Park AVM'de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' etkinliği

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Malatya Park AVM’de etkinlik düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Malatya Park AVM'de etkinlik düzenlendi.


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Malatya Valiliği başkanlığında tüm ilçelerde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.


Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde de Emniyet-Jandarma-ŞÖNİM işbirliğinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele'” tanıtım standı açıldı. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bayan personeller tarafından da il merkezinde bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.