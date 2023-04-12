Malatya Park yeniden hizmette

Malatya'nın tek alışveriş ve yaşam merkezi olan Malatya Park, depremden sonra yeniden faaliyete geçerek konuklarını ağırlamaya başladı.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin ardından otopark alanında depremzedelere günlük iki öğün sıcak yemek ikramı ile halkın yanında olan Malatya Park AVM, bu süreçte giriş katı da açarak depremzedelerin yanında oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde hasarsız raporu verilen Malatya Park, 27 Şubat'ta yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremden sonra hizmetlerine ara vermek zorunda kaldı.

Yapılan tespit ve incelemelerin ardından dün itibariyle yeniden kapılarını halka açan Malatya Park'ta yemek katının yanı sıra alışveriş mağazalarının da açık olduğu öğrenildi.

AVM'nin bu süreçte sabah saat 10.00 ile 21.00 saatleri arasında açık olacağı ifade edildi.