Malatya Park'ta 23 Nisan etkinliği

Malatya Park AVM 'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

23 Nisan dolayısıyla AVM'de yapılan etkinlikte, çocuklara Türk Bayrağı ve balon dağıtıldı.

Etkinlikte Final Okulları, TED Koleji, Mercan Koleji, İbrahim Yücel Okulları ve Çamlıca Koleji öğrencileri tarafından çeşitli, gösteriler yapıldı.

Öğrenciler tarafından sergilenen birbirinden güzel gösteriler katılımcılardan tam not alırken çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.